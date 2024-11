Videomessaggio della Premier all’assemblea Confimi 2024

“Il Governo è a fianco delle imprese con interventi mirati a favore di occupazione, produttività e competitività”, così Giorgia Meloni ha voluto ribadire la vicinanza dell’esecutivo nei confronti dell’industria manifatturiera italiana in un suo videomessaggio inviato durante l’assemblea generale di Confimi, Confederazione dell’industria manifatturiera italiana. Nel suo intervento la Premier ha sottolineato la forza trainante delle PMI che incarnano valori quali tradizione, eccellenza, innovazione e, inoltre, ha rimandato ad alcune delle misure economiche e fiscali previste nella Manovra di bilancio 2025 con specifico riferimento agli interventi in favore delle imprese, tra cui il rifinanziamento della nuova Sabatini, uno strumento cruciale per l’accesso al credito delle PMI. In chiusura del suo discorso, Meloni ha citato Adriano Olivetti: “La fabbrica non può guardare solo ai profitti, deve distribuire ricchezza e cultura, servizi e democrazia. Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica”.

