Visita in Giappone del Presidente del Consiglio

“Con il Primo Ministro Sanae Takaichi c’è stata subito sintonia che può diventare amicizia per avviare un dialogo strutturato per definire obiettivi comuni”, ha esordito così il Premier Meloni nelle dichiarazioni congiunte riportate durante l’incontro con il Primo Ministro giapponese avvenuto a Tokyo. “Questo incontro cade nel 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Italia e Giappone condividono valori profondi e la volontà di difendere un ordine internazionale libero e aperto. In questa direzione va vista l’iniziativa del nuovo Partenariato Strategico Speciale e il rinnovato impulso al Piano d’Azione 2024-2027. Le nostre economie sono complementari e per questo possiamo collaborare in diversi settori come robotica, tecnologie emergenti, energia pulita, space economy, infrastrutture e difesa”, ha proseguito il Capo del Governo, che ha poi sottolineato l’impegno comune dei due Paesi anche su “sicurezza economica, catene del valore, protezione delle tecnologie strategiche, oltre che sulle principali crisi geopolitiche globali: dal Medioriente all’Ucraina fino alla stabilità dell’Indo-Pacifico”. Meloni ha inoltre ricordato la visione comune verso l’Africa con il Piano Mattei sviluppato dal Governo italiano e il TICAD, Tokyo International Conference on African Development, conferenza guidata dal Giappone per promuovere lo sviluppo del continente africano. Al termine del suo intervento, il Presidente Meloni ha citato il termine nipponico “ganbaru” che tradotto significa “fare più del proprio meglio, superare i propri limiti” come “giusto spirito per fare il bene dei nostri popoli, delle nostre nazioni, che sono eredi di grandi storie e che possono essere di nuovo protagoniste”.

Il video delle dichiarazioni alla stampa

