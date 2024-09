Visita ufficiale del Ministro Crosetto in Azerbaigian

Relazioni bilaterali e cooperazione in ambito difesa sono i temi al centro degli incontri istituzionali del Ministro della Difesa Guido Crosetto in Azerbaigian. Nel corso della visita ufficiale, il Ministro ha avuto colloqui con il Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian Ilham Aliyev, con il quale è stata ribadita la volontà del Governo italiano di rafforzare le relazioni bilaterali e con il suo omologo Colonel General Zakir Hasanov , con cui sono state discusse tematiche riguardanti il rafforzamento e la formazione delle Forze Armate dei due Paesi. In occasione della visita ufficiale, Crosetto ha dichiarato: “L’Azerbaigian riveste un ruolo strategico nella stabilità dell’intera area Euro-Asiatica, per questo siamo determinati ad estendere la collaborazione in diversi settori, dalla Difesa all’industria, fino al settore energetico”.

Nel medesimo contesto Crosetto ha incontrato il Ministro della Difesa della Turchia, Yasar Guler e il Ministro della Difesa della Somalia Abdulkadir Mohamed Nur.

