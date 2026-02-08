A Bitetto è deceduta una 20enne: la sua auto è finita contro un albero. Analoga dinamica per l'incidente in cui ha perso la vita una 26enne di Mola di Bari

Due ragazze sono morte in due incidenti diversi nell'area metropolitana di Bari nella notte tra sabato 7 febbraio e domenica 8. A Bitetto è deceduta una 20enne del posto, sulla strada provinciale che collega con Bitritto. Per cause da accertare, l'auto è uscita di strada a una curva ed è finita contro un albero, secondo i primi rilievi delle forze dell'ordine senza il coinvolgimento di altri veicoli. Vani sono stati i soccorsi, la conducente è morta sul colpo.

Nella notte ha perso la vita anche una 26enne di Mola di Bari, in un incidente con analoga dinamica, perché era a bordo di un veicolo che ha perso il controllo schiantandosi contro un albero. Sono tre i feriti, trasportati in codice rosso, tra cui un bambino. In entrambi i casi sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime è stata espressa dai sindaci di Bitetto, Fiorenza Pascazio, e di Mola di Bari, Giuseppe Colonna.