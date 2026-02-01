circle x black
Cerca nel sito
 

Bologna, a scuola media con il coltello minaccia i compagni di classe: denunciato

Al culmine di una discussione il ragazzino ha tirato fuori dall’astuccio un coltellino, ma gli insegnati sono riusciti a disarmarlo e ad avvisare i carabinieri. A Budrio un machete nello zaino di un 15enne

Classe - Fotogramma
Classe - Fotogramma
01 febbraio 2026 | 11.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Uno studente di scuola media a Bologna ha estratto un coltellino artigianale e ha minacciato i compagni dopo una lite. Il fatto, come riporta ‘Il Resto del Carlino’, è successo alcuni giorni fa.

Al culmine di una discussione il ragazzino ha tirato fuori dall’astuccio un coltellino ma gli insegnati sono riusciti a disarmarlo e ad avvisare i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della stazione di Borgo Panigale, che hanno denunciato il minore, che non ha ancora compiuto quattordici anni e quindi non è imputabile. Pochi giorni fa in un istituto scolastico superiore di Budrio era stato trovato un machete nello zaino di un 15enne.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
coltello medie bologna coltello bologna scuola scuola edia bologna coltello bologna minore coltello in classe
Vedi anche
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza