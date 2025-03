Bullismo, al Senato giornata di riflessione su azioni contrasto

Si è svolta presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica la giornata di riflessione intitolata "Bullismo, Cyberbullismo e Violenza di genere: come contrastare la violenza", momento che ha rappresentato un importante confronto tra istituzioni, esperti e società civile. La Senatrice Mariolina Castellone, Vicepresidente del Senato, nel suo saluto di apertura ha evidenziato il lavoro svolto dalle istituzioni per contrastare il fenomeno, sottolineando l'importanza di interventi strutturati e continui. Gabriella Ancora, Presidente Ciu Unionquadri (realtà presente al Cnel e al Cese di Bruxelles) e Responsabile della sede di Roma della Fondazione Libra Ets, ha condiviso alcuni dati significativi sulla diffusione del bullismo e del cyberbullismo, mettendo in luce la necessità di azioni mirate. (Video)

Giuseppina Filieri, Presidente della Fondazione Libra Ets, ha illustrato il lavoro svolto dalla fondazione nel supporto alle vittime, sull'importanza di avviare progetti di prevenzione già a partire dalla scuola dell'infanzia. Ha sottolineato l'importanza di promuovere attività di formazione anche per gli insegnanti, le famiglie, i professionisti e alla comunità educante. L'Avv. Alberto Petti, membro del Comitato Tecnico Scientifico della medesima Fondazione, ha ricordato il contesto normativo volto a supportare le vittime e a contrastare il fenomeno, rafforzando le tutele disponibili. Il Prof. Lorenzo Cuna, dirigente scolastico e componente della rete di scuole 'Rete Arete', ha portato la sua esperienza diretta, raccontando il ruolo fondamentale delle scuole nella prevenzione del bullismo e nell’educazione al rispetto. Il Consigliere e Presidente della Commissione Politiche Sociali del XII Municipio di Roma Capitale Alessandro Alongi, ha condiviso il progetto municipale, avviato nei mesi scorsi, e finalizzato alla redazione e diffusione, agli alunni e alle famiglie frequentanti le scuole comunali del municipio di una raccolta di 'princìpi' dedicati alla salute digitale dei più piccoli, una sorta di decalogo finalizzato ad informare adeguatamente sui possibili effetti di smartphone, tablet e pc sulla salute dei più piccoli.

Particolarmente toccanti sono state le testimonianze di Marco Matteazzi, Ambassador della Fondazione Libra ets, Jerry Hasani e Ilenia Tosto. Matteazzi ha raccontato il suo percorso da vittima a esempio di resilienza, e partirà da Udine con la sua sfida: correrà una maratona al giorno per 99 giorni in 99 città italiane e avvierà una raccolta fondi a sostegno delle attività della fondazione. Jerry Hasani e Ilenia Tosto hanno presentato la loro canzone contro il bullismo 'Quicksand', un messaggio forte e diretto di speranza e consapevolezza. Ilenia Tosto, giovane insegnante, ha inoltre condiviso la sua esperienza personale, sottolineando il ruolo fondamentale che ha avuto sua madre nell'aiutarla a superare gli invalidanti vissuti di violenza. L’artista e coreografa Annalisa Coluzzi, infine, ha parlato del suo spettacolo 'The Cube', momento scenico e testimonianza attraverso la quale l’arte può trasformarsi in un potente mezzo di sensibilizzazione e di riflessione su queste tematiche. L’evento è stato moderato dal giornalista Fabio Pompei, autore del libro Fake Democracy, che affronta il tema del bullismo e del cyberbullismo e sottolinea l’importanza di un uso consapevole degli strumenti digitali, soprattutto per i più piccoli. L'incontro ha ribadito l’urgenza di azioni concrete contro il bullismo e la violenza di genere. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale del Cesc https://www.leenergie.it/