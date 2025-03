La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Federico Lucia, in arte Fedez, tra i cantanti in gara a Sanremo, indagato per rissa e lesioni in concorso, nel fascicolo sul pestaggio subito da Cristiano Iovino avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024. Il personal trainer romano era stato aggredito da diverse persone arrivate sotto casa sua, a bordo di un van nero, in zona CityLife a Milano. Tra loro, secondo quanto emerso dalle testimonianze raccolte dalla polizia, degli ultras del Milan - alcuni finiti nell'inchiesta 'Doppia curva' che ha azzerato i vertici del tifo organizzato - e lo stesso rapper.

L'agguato sotto casa avviene a poche ore da una discussione scoppiata all'interno della discoteca 'The Club'. Due i motivi della scelta della procura: Fedez non ha preso parte attiva alla rissa e Iovino non ha mai presentato querela per quanto accaduto. Davanti allo stabile, come mostrano le telecamere e ribadiscono le testimonianze, alcune persone scendono dal mezzo e il 38enne personale trainer prova a scappare, ma viene raggiunto e picchiato da più persone. "Io ho provato a reagire, sono poi scivolato, e sono stato aggredito con calci e pugni. Non ricordo chi erano questi soggetti che mi hanno aggredito poiché erano a volto coperto" dice nel suo verbale in questura.

Iovino afferma, davanti agli agenti della Squadra mobile, di non aver ricevuto né minacce, né pressioni per non denunciare e di non averlo fatto per "evitare l'esposizione mediatica". Se investigatori e inquirenti hanno lavorato per dare un volto e un ruolo a tutti i presenti, dal punto di vista 'privato' la questione è chiusa da tempo con un accordo raggiunto tra Fedez e Iovino. "C'è stato un accordo economico, ho ricevuto un assegno di 10.000 euro che ho depositato sul mio conto corrente. I dettagli sono stati curati dal mio legale che ha trattato con il legale di Fedez". Sulla richiesta della procura dovrà decidere un giudice delle indagini preliminari.