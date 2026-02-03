Un drone ha ripreso la sua caduta nel vuoto
E' precipitata nel vuoto, all'alba di oggi, l'auto simbolo in bilico sulla frana di Niscemi. L'auto, come si vede del drone di Local team, è caduta nel vuoto e ora è sul precipizio.
A indagare sulle cause della frana sarà una Commissione di studio, chiamata anche ad approfondire la "velocità del movimento franoso e le condizioni di rischio residuo", oltre a "interventi di prevenzione". La Commissione di studio avrà un mese di tempo per terminare i propri lavori e potrà avvalersi della collaborazione del Dipartimento nazionale della Protezione civile e del Dipartimento Casa Italia.