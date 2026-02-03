circle x black
Cerca nel sito
 

Niscemi, auto in bilico precipita nel burrone: era il simbolo della frana

Un drone ha ripreso la sua caduta nel vuoto

L'auto sospesa sulla frana (Fotogramma/Ipa)
L'auto sospesa sulla frana (Fotogramma/Ipa)
03 febbraio 2026 | 14.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' precipitata nel vuoto, all'alba di oggi, l'auto simbolo in bilico sulla frana di Niscemi. L'auto, come si vede del drone di Local team, è caduta nel vuoto e ora è sul precipizio.

A indagare sulle cause della frana sarà una Commissione di studio, chiamata anche ad approfondire la "velocità del movimento franoso e le condizioni di rischio residuo", oltre a "interventi di prevenzione". La Commissione di studio avrà un mese di tempo per terminare i propri lavori e potrà avvalersi della collaborazione del Dipartimento nazionale della Protezione civile e del Dipartimento Casa Italia.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
frana niscemi oggi frana niscemi auto auto frana niscemi auto frana niscemi sicilia
Vedi anche
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza