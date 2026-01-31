circle x black
Frana Niscemi, palazzina di tre piani crolla nel precipizio: era nella zona rossa
31 gennaio 2026 | 17.13
Redazione Adnkronos
Una palazzina di tre piani è crollata nel precipizio nella zona rossa di Niscemi (Caltanissetta). L'immobile da domenica, dal giorno della frana, era in bilico. E oggi il crollo. L'edificio si trovava nel quartiere Sante Croci, proprio sul ciglio in zona rossa, interdetta da domenica. Da questa mattina piove quasi ininterrottamente a Niscemi.

Musumeci firma decreto per istituzione Commissione studio

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ha firmato il decreto di costituzione di una Commissione di studio con il compito, fra l’altro, “di approfondire le cause e l’evoluzione del movimento franoso che interessa il territorio comunale di Niscemi, la velocità del relativo movimento e le condizioni di rischio residuo”.

Si vogliono anche proporre, per il post emergenza, “gli interventi di prevenzione e di mitigazione del rischio da movimento franoso” del territorio niscemese. La Commissione di studio potrà inoltre raccogliere informazioni e condurre indagini su progetti, esperienze e sperimentazioni italiane e straniere, nonché svolgere ogni attività utile al perseguimento delle sue finalità”. La Commissione è presieduta da Enrico Foti, rettore dell’Università di Catania, e composta da: Fausto Guzzetti, Accademico dei Lincei, Mauro Scaccianoce, presidente dell’Assemblea nazionale dei presidenti degli Ordini provinciali degli Ingegneri, Roberto Troncarelli, presidente del Consiglio nazionale dei Geologi, Giuseppe Sappa, professore Ordinario di Geologia applicata – Università degli Studi di Roma La Sapienza.

La Commissione di studio avrà un mese di tempo per terminare i propri lavori e potrà avvalersi della collaborazione del Dipartimento nazionale della Protezione civile e del Dipartimento Casa Italia. Ai componenti “non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti”.

