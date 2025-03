E' un italiano di 39 anni. La tragedia in via Monte Cervialto

È stato individuato in queste ore il pirata della strada accusato di aver investito e ucciso un 57enne nella serata di ieri a Roma, in via Monte Cervialto al Nuovo Salario, in prossimità del civico 152, per poi fuggire. Gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale sono riusciti a risalire al veicolo Range Rover e al conducente, un uomo italiano di 39 anni. L'uomo è stato portato negli uffici del gruppo di viale Parioli, dove è stato denunciato. Nei suoi confronti l’accusa è di omicidio stradale, aggravato da fuga e omissione di soccorso.

Ennesimo incidente

Solo pochi giorni fa, una ragazza di 19 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in via Laurentina. A travolgerla, una Mercedes guidata da un uomo di 72 anni.