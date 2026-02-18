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Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e venti forti su nove regioni

La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse

Freddo polare (Fotogramma)
Freddo polare (Fotogramma)
19 febbraio 2026 | 00.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una nuova perturbazione atlantica attraverserà l'Italia con precipitazioni diffuse, nevicate a quote localmente basse al Nord e un deciso rinforzo dei venti su gran parte della penisola. Le condizioni meteo avverse interesseranno in particolare la giornata di oggi, giovedì 19 febbraio, tanto che la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla su Umbria e parte di Calabria, Lazio, Molise, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.

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Neve a bassa quota al Nord

Dalle prime ore di oggi sono previste nevicate tra i 200 e i 400 metri sul Piemonte e sull'entroterra ligure. Una coltre bianca scenderà anche oltre i 600-800 metri su Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Venti forti e mareggiate, ecco dove

Dalla mattinata si attendono venti forti dai quadranti meridionali su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche in estensione a Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Basilicata. Venti di burrasca sulla Sardegna con violente mareggiate lungo le coste esposte.

Meteo, arriva perturbazione fredda dal Nord Europa

La marcia dell'alta pressione subirà una battuta d'arresto già oggi a causa di una fredda perturbazione nord-europea che porterà condizioni di maltempo diffuso, soprattutto, nelle regioni centro-settentrionali. Il peggioramento sarà accentuato dal rinforzo dei venti meridionali, che favoriranno precipitazioni anche diffuse tra Toscana, Liguria e le zone del Nord-Est, dove sono previste nevicate così come sull'Appennino.

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