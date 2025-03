Weekend mite ma con molte nuvole, poi tornano pioggia e neve. Come previsto, anche il quarto fine settimana di febbraio sarà dunque caratterizzato da molte nuvole e qualche pioggia.

Oggi, sabato 22 febbraio, sono previsti isolati piovaschi su Liguria, Toscana costiera e Isole maggiori. Qualche fenomeno potrà interessare anche alessandrino, milanese e pavese. A fronte di un cielo coperto al Nord e su parte del Centro, si avranno ampie schiarite sul Sud peninsulare con massime che toccheranno su queste zone i 20°C sottolinea iLMeteo.it.

Domani, domenica 23 febbraio, sono attesi ancora isolati piovaschi in Liguria, occasionali in Toscana e tra Lazio, Abruzzo interno e Campania; il quadro nuvoloso sarà piuttosto grigio su buona parte dello Stivale con un’atmosfera che ci ricorderà più l’Autunno che il pieno Inverno. Non mancheranno comunque schiarite, in particolare sulle Alpi centro-orientali, sul fianco adriatico e sulle Isole maggiori.

Molti si domandano se tornerà il freddo, ammesso che quest’anno ci sia mai stato: ebbene, i modelli indicano per la prossima settimana ancora piogge ma poco freddo. Al massimo ci sarà un calo durante il passaggio delle perturbazioni, ma il gelo rimarrà confinato dove meno te lo aspetti: avremo valori termici 10-15°C inferiori alla media del periodo su Turchia e Medio Oriente, farà più freddo in Siria che in Svizzera.

Oggi, sabato 22 febbraio - Al Nord: piogge in Liguria, piovaschi tra Piemonte e Lombardia. Al Centro: piovaschi specie in Toscana e Sardegna, tante nuvole. Al Sud: soleggiato salvo isolati piovaschi sul trapanese.

Domani, domenica 23 febbraio - Al Nord: isolate piogge in Liguria, cielo coperto altrove. Al Centro: cielo molto nuvoloso o coperto con occasionali piovaschi. Al Sud: nubi sparse specie in Campania.

Lunedì 24 febbraio - Al Nord: da nuvoloso a coperto. Al Centro: piogge sparse, più sole in Sardegna. Al Sud: piogge sul Basso Tirreno, più sole in Sicilia.

Tendenza: piovaschi sparsi fino a martedì, poi perturbazione atlantica.