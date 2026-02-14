L'agguato nella frazione di Montecavoli. Il giovane di origini albanesi era in auto con due amici e stava tornando a casa dopo una serata passata in un pub, dove sarebbe scoppiata una lite: fermato un connazionale

Un giovane di 26 anni di origini albanesi, Kevin Muharremi, residente a Fucecchio (Firenze), è stato ucciso all'alba di oggi a colpi di pistola a Montecalvoli, frazione di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 5 in via della Repubblica, davanti a un bar. Arrestato un connazionale.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava in auto sul sedile del passeggero insieme a un amico e a un cugino, quando un'altra vettura li ha affiancati e da essa sono partiti diversi colpi di pistola, di cui almeno tre sarebbero stati uditi dai residenti. Muharremi è stato colpito al collo e, nonostante l'intervento immediato del 118 e dei carabinieri, è deceduto sul posto.

La vittima stava tornando a casa dopo una serata trascorsa in un pub della Valdera, dove, secondo alcune testimonianze, sarebbe scoppiata una lite. Muharremi lavorava in un autolavaggio a Fucecchio. I carabinieri del comando provinciale di Pisa, coordinati dalla Procura, hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica del'agguato, identificare gli autori e accertare il movente. Sono in corso rilievi e acquisizione di immagini dalle telecamere pubbliche e private della zona. Gli investigatori stanno ora verificando se l’episodio all’interno del locale possa essere collegato all’agguato mortale.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Pisa, hanno subito portato all’identificazione del sospetto grazie alle telecamere pubbliche e private della zona e alla targa del veicolo. L’uomo, connazionale della vittima, è stato rintracciato e fermato in tarda mattinata nel tratto aretino dell’autostrada A1 da due pattuglie della sezione di Battifolle della polizia stradale.

Le indagini dei carabinieri proseguono per accertare dinamica, movente ed eventuali responsabilità aggiuntive, con rilievi sul luogo del delitto e acquisizione di immagini da telecamere pubbliche e private della zona.