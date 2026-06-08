circle x black
Cerca nel sito
 

Carburanti, effetto accise: diesel torna sopra i due euro al litro

Prezzo in salita per il dimezzamento dello 'sconto' sull’accisa, passato ieri da 10 a 5 centesimi al litro: i listini di oggi

Pompa di benzina - Fotogramma /Ipa
Pompa di benzina - Fotogramma /Ipa
08 giugno 2026 | 09.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Scendono le quotazioni ma salgono le accise sul gasolio. Sono queste stamani le determinanti dell’andamento dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il diesel, sotto effetto del dimezzamento dello “sconto” sull’accisa (passato ieri da 10 a 5 centesimi al litro), torna sopra quota due euro/litro in media nazionale self service, dopo una settimana al di sotto della soglia psicologica. In calo invece la benzina e il Gpl, le cui aliquote sono rimaste invariate.

CTA

Questa mattina 8 giugno la benzina self service sulla rete stradale è a 1,917 euro/litro (-9 millesimi rispetto a venerdì), gasolio a 2,004 euro/litro (+20). Il Gpl è a 0,792 euro/litro (-2), il metano a 1,563 euro/kg (+1). In autostrada, la benzina self è a 2,014 euro (-9), il diesel a 2,090 euro (+22), il Gpl a 0,906 euro (invariato) e il metano a 1,587 euro (+3).

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni sabato ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Domenica ha poi applicato al prezzo del gasolio la nuova accisa, con un rialzo di 6,1 centesimi al litro (5 centesimi più Iva). Per IP e Q8 registriamo un rialzo di sei centesimi al litro sul gasolio, per Tamoil -1 cent sulla benzina e +6 sul diesel.

Le medie dei prezzi

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,921 euro/litro (compagnie 1,922, pompe bianche 1,921), diesel self service a 1,992 euro/litro (compagnie 1,996, pompe bianche 1,984). Benzina servito a 2,061 euro/litro (compagnie 2,098, pompe bianche 1,991), diesel servito a 2,126 euro/litro (compagnie 2,166, pompe bianche 2,051). Gpl servito a 0,800 euro/litro (compagnie 0,809, pompe bianche 0,790), metano servito a 1,563 euro/kg (compagnie 1,562, pompe bianche 1,564), Gnl 1,461 euro/kg (compagnie 1,464 euro/kg, pompe bianche 1,458 euro/kg).

Sulla benzina self service Eni è a 1,917 euro/litro (2,129 il servito); IP a 1,929 (2,098 servito); Q8 a 1,921 (2,092 servito); Tamoil a 1,912 (1,993 servito); sul gasolio self service Eni è a 1,999 (2,200 servito); IP a 1,990 (2,161 servito); Q8 a 2,015 (2,160 servito) e Tamoil a 1,974 (2,060 servito).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
carburanti prezzi benzina oggi benzina prezzi oggi diesel prezzi oggi diesel aumenti oggi prezzi diesel oggi
Vedi anche
Trump sbotta e abbandona intervista: "La stampa è corrotta" - Video
Ostia, vandali allo stabilimento Vittoria: il messaggio di Enzo Salvi
Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo - Video
Jovanotti chiama il vescovo sul palco: "Benedica il popolo, ne abbiamo bisogno"
Cobolli-Zverev finale Roland Garros, Russell Crowe tifa per il tedesco
Cancelli di Ostia, il sopralluogo del sindaco di Roma Gualtieri - Video
Ostia, incendio allo stabilimento Oasi: ipotesi dolo
Scioperi a giugno 2026, il calendario
Gianni Morandi canta 'Caruso', omaggio a Dalla all'Arena di Verona - Video
Maturità 2026, come funziona: i dati - Video
Luca Carboni: "Non mi aspettavo tanto affetto. Il mio libro è un viaggio per una generazione" - Video
Treviso, capriolo si perde e finisce nel giardino di una casa: il video del momento in cui torna libero


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza