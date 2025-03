Finalmente il sole sull'Italia, con l’anticiclone delle Azzorre, dopo un lungo periodo di maltempo. Il cielo sarà azzurro quasi ovunque: nubi basse solo in Pianura Padana e addensamenti irregolari tra Calabria e Sicilia, qui anche con isolati brevi piovaschi. Nonostante il sole, le temperature scenderanno lievemente, complici correnti dai quadranti settentrionali a tratti moderate sulle regioni centrali.

Domani, mercoledì 5 febbraio e giovedì 6 saranno due giornate fotocopia con tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con la solita insidia delle nebbie notturne in Val Padana e qualche nuvola in Sicilia. Poi arriva un 'venerdì bianco': a sorpresa infatti potrebbe nevicare in pianura sul Nord-ovest, specie in Piemonte, ma a quote molto basse anche in Lombardia ed Emilia: la sorpresa non nasce da eventuali deboli nevicate in pianura a febbraio (normali), quanto dal ribaltone rispetto all’ultimo periodo che è stato caratterizzato da temperature miti, decisamente oltre la media del periodo sottolinea iLMeteo.it.

Questa tendenza a 4 giorni di distanza è molto incerta e dipende dalla anomala traiettoria del freddo russo: al momento sembra colpire anche il Nord-Italia ma, chissà, magari si sposterà un po’ più verso l’Europa Centrale o, addirittura, rimarrà pigro sull’Est Europa;

In seguito, sempre come tendenza, i modelli indicano anche un probabile ritorno del maltempo tra Sicilia e Calabria da sabato prossimo, dopo le piogge torrenziali che nello scorso weekend hanno scaricato, in alcune località, la pioggia di 3 mesi in poche ore. A dispetto di quello che si potrebbe immaginare, queste precipitazioni non hanno risolto il problema della siccità, piuttosto severa su gran parte del Sud.

Oggi, martedì 4 febbraio - Al Nord: tempo stabile, locali nebbie. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: nubi irregolari, piovaschi tra bassa Calabria e Sicilia.

Domani, mercoledì 5 febbraio - Al Nord: cielo poco nuvoloso, locali nebbie. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: soleggiato, nubi sparse in Sicilia.

Giovedì 6 febbraio - Al Nord: cielo poco nuvoloso, locali nebbie. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: soleggiato, nubi sparse in Sicilia anche con locali piogge a sud.

Tendenza: arriva una fredda perturbazione con neve anche in pianura al Nord-Ovest nel corso del weekend, probabile nuova fase di maltempo tra Calabria e Sicilia.