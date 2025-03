Prof. Salvatore Magazù nel Consiglio direttivo Sisfa

Il docente dell’Università di Messina Prof. Salvatore Magazù fa parte del Consiglio Direttivo della Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia (Sisfa) per il triennio 2025-2027. Pur essendo un fisico sperimentale, afferente all’ex settore scientifico disciplinare FIS/01, il suo impegno nella Storia della Fisica e del patrimonio storico-scientifico lo ha portato, uno dei pochi al mondo, ad essere eletto in una istituzione che fa riferimento a un settore scientifico disciplinare differente, confermando l’importanza dell'interdisciplinarietà nella ricerca scientifica.

Professore ordinario di Fisica Sperimentale e decano di Fisica all’Università di Messina, il prof. Magazù vanta una carriera di rilievo nel panorama scientifico internazionale. Dal 2017 è Membro della Giuria L’Oréal-Unesco For Women in Science. Dal 2013 al 2015 è stato presidente del Consorzio Internazionale Le Studium Cosmo, con sede in Orléans, coinvolgendo partner di Francia, Ungheria, Italia, Svezia e Usa. Dal 2019 al 2023 ha ricoperto il ruolo di professorship presso il Centre d'Études Supérieures de la Renaissance di Tours, approfondendo l’analisi interdisciplinare degli studi di Leonardo da Vinci sulla dinamica. Nel corso della sua carriera, il prof. Magazù ha collaborato con istituzioni scientifiche di rilievo, tra cui Le Studium Loire Valley Institute for Advanced Studies, dal 2021 è Direttore del Centro Universitario di Ricerca per lo studio degli Ambienti Estremi e degli Estremofili presso l’Università di Messina. Ultimamente si sta occupando di valorizzare due importanti strutture storiche della città di Messina: l'Osservatorio Sismologico dell'Università di Messina e il Presidio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, che in origine costituivano un unico plesso, strutture che testimoniano il legame tra ricerca meteorologica e sismologica nella tradizione scientifica cittadina.

Il Prof. Salvatore Magazù ha evidenziato il ruolo cruciale della storia delle scienze nella comprensione dello sviluppo del pensiero scientifico, sottolineando come essa rappresenti uno strumento importante per suscitare nei giovani un interesse critico e consapevole verso la scienza: “Nel contesto accademico, si va consolidando una crescente attenzione alla valorizzazione della propria tradizione scientifica, in un processo che coniuga ricerca, conservazione e didattica. La Sisfa, consapevole di questa esigenza, promuove iniziative volte alla tutela e al restauro di antichi strumenti scientifici, contribuendo a preservare il patrimonio storico e culturale della disciplina. Lo studio della storia della scienza non si limita alla mera analisi del passato, ma si configura come una lente interpretativa per comprendere le traiettorie evolutive delle conoscenze scientifiche e il loro impatto sulla società contemporanea”. In questo scenario, la Sisfa si appresta ad avviare un triennio ricco di iniziative e progetti mirati a rafforzare il dialogo tra comunità scientifica e società, consolidando il ruolo della storia della fisica e dell’astronomia come ponte tra il patrimonio culturale e le sfide del futuro.