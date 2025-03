Quando finisce il down del PlayStation Network? I gamer attendono novità sullo status dopo i problemi di oggi, 8 febbraio 2025. Il PSN ha smesso di funzionare nella notte italiana con effetti a catena su tutte le piattaforme connesse. I primi segnali di ripresa compaiono su X, con post di utenti dall'Australia che mostrano lo status 'online'. C'è chi scrive 'in Germania funziona' e chi scrive 'in Norvegia tutto fermo'. Dagli Usa c'è chi si prepara a 'festeggiare' un giorno di blackout: "Se non riparte entro le 20.46, saranno 24 ore di stop".

Il PSN è un servizio web che consente di sfidare giocatori online e dà accesso ad una lunga serie di servizi. Per utilizzare il PSN è indispensabile un account gratuiti, mentre alcuni servizi sono riservati ad utenti che pagano. Lo stop condiziona tutte le attività che richiedono una connessione e blocca di fatto ogni console, dalla PS5 in giù. Su Downdetector si aggiungono le segnalazioni relative ai giochi penalizzati: spiccano i temi EA Sports, Call of Duty, Fifa e Fortnite.

Il PSN mette a disposizione una pagina web per verificare lo status dei servizi. E' possibile verificare la gestione dell'account, l'accesso a giochi e social, la funzionalità di PS Video e dello Store: la risposta è stata per ore un bollino rosso di 'stop'. Dal profilo @AskPlayStation su X, invece, un laconico messaggio pubblicato nel cuore della notte: "Siamo al corrente del fatto che alcuni utenti al momento potrebbero avere problemi con il PSN".

Le segnalazioni su DownDetector, il sito che registra le anomalie della rete a livello globale, si sono impennate nel corso della notte. La curva, che si è fisiologicamente appiattita ora dopo ora, ha ripreso vigore nella mattinata, quando evidentemente i gamer hanno cercato di tastare nuovamente il terreno.