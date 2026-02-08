circle x black
Arrestato per furto l'amico di Ramy, guidava scooter su cui morì 19enne

Fares Bouzidi fermato nella serata di ieri sera a Milano: ha tentato la fuga in moto

Un'auto della polizia
08 febbraio 2026 | 15.55
Redazione Adnkronos
È stato arrestato per furto a Milano Fares Bouzidi, il 23enne tunisino che era alla guida del T-Max su cui morì il 24 novembre 2024, al termine di un inseguimento dei carabinieri, il suo amico Ramy Elgaml. Bouzidi nella tarda serata di ieri è stato notato insieme a un complice, mentre in modo sospetto spingevano in strada una moto Yamaha dal valore di circa 15mila euro. Gli agenti delle volanti sono riusciti a intercettarli in via Pirandello. Alla vista dei poliziotti hanno provato a scappare, ma sono stati bloccati e arrestati per furto aggravato in concorso. Indagati per lo stesso reato anche altri due ragazzi, che avrebbero fatto da palo. Lunedì mattina il processo per direttissima.

