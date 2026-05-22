"Non posso dire sicuramente Stasi è colpevole". Il dubbio sulla responsabilità dell'unico condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, tocca anche la madre di Andrea Sempio, nuovo indagato per il delitto di Garlasco del 13 agosto 2007.

Intervistata nella puntata di 'Quarto Grado' in onda questa sera su Rete 4, Daniela Ferrari all'idea che ci possa essere un innocente in carcere così come innocente si proclama suo figlio Andrea afferma che "da come vedo le cose adesso, non posso dire adesso sicuramente Stasi è colpevole. Io mi auguro che adesso si arrivi finalmente a una verità definitiva".

"Andrea non è la persona che viene descritta in questi capi d'accusa. Mio figlio è uscito alle 9.50 (del 13 agosto 2007, ndr), è rientrato a casa prima di mezzogiorno con gli stessi vestiti che aveva, completamente pulito e di sicuro non era uno che era appena andato a commettere un omicidio", conclude.