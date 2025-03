L'uomo, 35 anni, è stato fermato per droga. A quanto apprende l’Adnkronos la relazione tra i due sarebbe stata piuttosto turbolenta. Sul corpo della ragazza non sono stati trovati segni di violenza

Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta in casa ieri mattina a Roma, in zona Giustiniana. Arrestato per droga il fidanzato 35enne che aveva dato l'allarme.

Quando la polizia e i soccorritori sono arrivati sul posto la ragazza era già senza vita. Gli agenti hanno però svolto accertamenti nell'abitazione e hanno trovato alcune dosi di metadone in più rispetto a quelle per cui c'era una prescrizione medica, quindi l'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e stamattina è avvenuta la convalida della misura. A quanto apprende l’Adnkronos da alcuni conoscenti della coppia, la relazione tra i due sarebbe stata piuttosto turbolenta.

Sul corpo della ragazza non sono stati trovati segni di violenza. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti. Da quanto emerso dalle prime indagini l'uomo avrebbe riferito che avrebbero fatto uso di droga prima di addormentarsi, poi nelle prime ore della mattina si sarebbe reso conto dello stato della fidanzata dando l'allarme. Sono in corso indagini della polizia per ricostruire esattamente la dinamica di quanto accaduto.