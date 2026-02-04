Roma, celebrata la 9a Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

Oggi, 3 febbraio, centinaia di Comuni italiani hanno illuminato di blu i Municipi ed esposto lo striscione "Stop alle bombe sui civili". Lo hanno fatto in occasione della nona Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, istituita nel 2017 - con la Legge n.9 del 25 gennaio - non solo per commemorare i civili caduti ma anche per sensibilizzare sull'impatto umanitario che i conflitti hanno sulle popolazioni civili coinvolte. Per celebrare la ricorrenza, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg) ha organizzato a Roma un evento presso l'Auditorium Casa Madre dei Mutilati, durante il quale è stato rinnovato per i prossimi quattro anni il protocollo d'intesa tra l'Anvcg e l'Anci - Associazione nazionale comuni italiani, con cui si chiede il rispetto delle norme del diritto internazionale umanitario per la protezione dei civili. All'iniziativa hanno aderito anche le istituzioni centrali – Palazzo Chigi, la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica e i principali Ministeri – e numerose Regioni.