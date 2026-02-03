circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, l'agronomo: "Pini dei Fori Imperiali crollati per anzianità, piogge e danni a radici"

Lo dice all'Adnkronos il professor Angelico Bonuccelli, agronomo e già direttore del Servizio Giardini di Roma Capitale

Il pino caduto a Roma in via dei Fori Imperiali
Il pino caduto a Roma in via dei Fori Imperiali
03 febbraio 2026 | 16.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I pini a Roma "sono caduti per tre cause: l'anzianità, le piogge di questi giorni e i danni alle radici: bisogna vedere se ci sono stati dei lavori fra il livello del terreno e i 60 centimetri di profondità, magari con il passaggio di qualche cavo, tubatura o con il rifacimento dei marciapiedi. Non credo c'entrino i lavori per la metropolitana, che sono più in profondità". Lo dice all'Adnkronos il professor Angelico Bonuccelli, agronomo e già direttore del Servizio Giardini di Roma Capitale, riferendosi ai due pini che sono caduti da inizio anno lungo via dei Fori Imperiali.

"I pini dei Fori Imperiali - spiega - sono stati piantati a partire dal 1931 e la vita del pino domestico è fra gli 80 e i 150 anni. Tutto è un po' datato: va bene che una pianta anziana è più bella, però è anche più pericolosa. Soprattutto questo tipo di pianta, che ha la bruttissima abitudine di non morire in piedi: quando decide infatti di porre fine alla sua esistenza stramazza, si rovescia con tutte le radici. Poi la presenza di marciapiedi, traffico e smog - conclude - di certo non aiuta".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pini caduti roma roma alberi caduti roma pini caduti fori imperiali
Vedi anche
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza