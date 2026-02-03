circle x black
Società, Della Vedova (+Europa): "Vittime di guerra tema di lacerante attualità"

"Il lavoro dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra è preziosissimo"

Benedetto Della Vedova
03 febbraio 2026 | 14.05
Redazione Adnkronos
“Purtroppo mai come in questo inizio 2026 e con il 2025 lasciato alle spalle, il tema delle vittime civili delle guerre è di drammatica e lacerante attualità”. Lo spiega oggi Benedetto Della Vedova, Ufficio presidenza della Camera dei Deputati, in occasione dell'evento di celebrazione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, organizzato dall’Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg). La giornata, giunta alla sua nona edizione, ha lo scopo di commemorare le vittime civili di tutte le guerre e di sensibilizzare sull’impatto umanitario che i conflitti in corso nel mondo hanno sulle popolazioni civili coinvolte.

“Noi da tempo seguiamo istituzionalmente le iniziative dell’Anvcg - aggiunge Della Vedova - Un impegno di sensibilizzazione rispetto ai danni dei conflitti e anche rispetto alla necessità di avere cura delle vittime. Quello dell'associazione è un lavoro preziosissimo e noi siamo qui a testimoniarlo”.

