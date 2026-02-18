circle x black
Cerca nel sito
 

Stalking contro Bassetti, 5 condanne a Genova: la sentenza

La Corte d'Appello di Genova ha confermato le condanne inflitte in primo grado

Matteo Bassetti
Matteo Bassetti
18 febbraio 2026 | 18.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cinque condanne per stalking ai danni di Matteo Bassetti. La Corte d'Appello di Genova ha confermato le condanne inflitte in primo grado, con rito abbreviato, a cinque imputati accusati di stalking di gruppo ai danni del direttore della Clinica di Malattie infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino. A darne notizia è stato lo stesso medico con un post sui social, in cui ha spiegato di aver appreso dal proprio legale della decisione dei giudici di secondo grado.

CTA

I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra settembre e novembre 2021. Secondo l'impianto accusatorio, gli imputati – riconducibili all’area no vax – avrebbero messo in atto una condotta persecutoria reiterata attraverso canali telematici, configurata come stalking di gruppo. Altri due indagati avevano in precedenza patteggiato la pena, mentre ulteriori posizioni risultano ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Nel commentare la sentenza, il medico ha parlato di "stillicidio telematico" che avrebbe inciso profondamente sulla sua vita privata e su quella della famiglia. Il medico ha inoltre ringraziato la Digos della Questura di Genova, allora diretta da Riccardo Perisi, e la procura della Repubblica per l’attività investigativa e per aver sostenuto l'impostazione accusatoria.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
matteo bassetti bassetti stalking processo bassetti stalking sentenza
Vedi anche
Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan - Video
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Parità di genere in Italia, ci vorranno 123 anni per l'eguaglianza - Video
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza