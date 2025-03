Cultura, a luglio rassegna letteraria Books a Vignanello

Sarà l’antico borgo medioevale di Vignanello nella Tuscia viterbese ad ospitare il 4 e 5 luglio prossimi la 1° edizione di Books, una rassegna letteraria dedicata al giornalismo e alla politica. Un evento che desidera celebrare l'incontro tra le parole e la storia e rendere omaggio a chi, con la penna in mano, ha saputo interpretare la realtà e plasmare il nostro presente. Giornalisti e politici, figure spesso al centro del dibattito pubblico, si presenteranno in una veste diversa: quella di scrittori. Con i loro libri offriranno una prospettiva privilegiata sui fatti, sui personaggi e sugli eventi che riguardano il nostro tempo. La cornice ideale per questi incontri sarà Piazza della Repubblica nel cuore del centro storico di Vignanello, dove si può ammirare anche il suggestivo Castello Ruspoli.

“Crediamo che la cultura non sia solo una prerogativa delle grandi città - afferma Antonella Grigolo, presidente del Comitato organizzatore - Portando la letteratura nei piccoli paesi si offre a tutti indipendentemente dal luogo di residenza l’opportunità di accedere a contenuti di qualità, di partecipare a dibattiti e di arricchire il proprio bagaglio culturale”. Il Sindaco di Vignanello Federico Grattarola spiega che saranno coinvolti i centri di Vallerano, Canepina, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vitorchiano, Bagnaia, Vetralla, Capranica, Caprarola, Fabrica di Roma, Corchiano, Civita Castellana, Vasanello, Sutri e naturalmente la città di Viterbo. “Ascolteremo le voci di autori che, con la loro esperienza e la loro passione, ci aiuteranno a comprendere meglio la complessità dei nostri giorni. Attraverso i loro scritti, potremo viaggiare nel passato, analizzare il presente e immaginare il futuro” ribadisce Sabrina Sciarrini, vice sindaco di Vignanello con delega alla cultura.

In apertura della prima giornata, in occasione dei 160 anni del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, sarà presentato il volume “Al servizio del Paese”. Ulteriore tributo sarà riservato alla Polizia di Stato che in apertura della seconda giornata presenterà il pregevolissimo lavoro editoriale intitolato “Fecero la scelta giusta”, realizzato dall’Ufficio comunicazione istituzionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e curato da Raffaele Camposano. Per tutte le informazioni: info@booksvignanello.it