Bankitalia, Signorini lascia incarico: da aprile Paolo Angelini nuovo direttore generale

Nuovo dg sarà anche presidente Ivass, in direttorio entra Trequattrini

Sede Bankitalia - (Fotogramma/Ipa)
30 gennaio 2026 | 16.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il governatore e il Consiglio superiore della Banca d’Italia "hanno preso atto del desiderio del direttore generale, Luigi Federico Signorini, di lasciare anticipatamente l’incarico, per motivi personali, dal 31 marzo prossimo" e "nella stessa riunione, in seduta straordinaria, su proposta del governatore, il Consiglio superiore ha deliberato di nominare direttore generale Paolo Angelini, attuale vicedirettore generale e vicedirettore generale Gian Luca Trequattrini, attuale Funzionario generale e segretario del direttorio". Lo annuncia una nota dell'istituto di via Nazionale.

Paolo Angelini, in qualità di direttore generale della Banca d’Italia, assume anche il ruolo di presidente dell’Ivass in sostituzione di Luigi Federico Signorini. Le nomine, ricorda infine la nota, sono state adottate ai sensi dell’art. 18 dello Statuto della Banca d’Italia e saranno efficaci previa approvazione con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

Tag
Bankitalia Luigi Federico Signorini Paolo Angelini bankitalia news
