Il pragmatismo inglese incontra la passione italiana. L'intervista a Roberto Costa, presidente dell'Italian Chamber of Commerce and Industry for the United Kingdom

Nel 2025, le esportazioni italiane verso la Gran Bretagna hanno sfiorato i 21,5 miliardi di euro da gennaio a novembre, con un +1% sul 2024 e +3% sul 2023. A trainarle il manifatturiero seguito dall'agrifood, mentre arranca l'automotive arrancano. Roberto Costa, presidente dell'Italian Chamber of Commerce and Industry for the United Kingdom, delinea la situazione che si prospetta per il 2026. "Vedo grandi opportunità per quest'anno e rimango positivo" ha detto intervistato dall'Adnkronos, invitando le aziende "a misurarsi con il pragmatismo inglese per crescere".