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Inps, presidente Fava: 'portale famiglia e genitorialità risponde a bisogni lungo tutta la vita'

18 febbraio 2026 | 13.00
Redazione Adnkronos
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"Abbiamo lanciato e stiamo portando avanti un nuovo modello di servizi fondato sul welfare generativo, cioè sulla personalizzazione degli interventi in base ai bisogni che si presentano alle persone lungo tutta la vita. Oggi aggiungiamo uno strumento che copre l'intero arco della vita genitoriale: dal periodo precedente alla nascita, a quello successivo, fino anche alle situazioni in cui, ad esempio, le coppie si separano". Così il presidente di Inps, Gabriele Fava, presentando a Roma il 'Portale della famiglia e della genitorialità' progettato dall'istituto.

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