circle x black
Cerca nel sito
 

Istat, paniere 2026: entrano grembiuli di scuola, kit di videosorveglianza e ambulanze private

Aggiornato il campione di beni e servizi inclusi nel paniere

Grembiuli (Fotogramma/Ipa)
Grembiuli (Fotogramma/Ipa)
04 febbraio 2026 | 11.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cambia il paniere Istat e nel 2026 in elenco entrano uniformi scolastiche, compresi i grembiuli, che confluiscono nella classe 'indumenti'; apparecchiature di sicurezza, tra cui i kit di videosorveglianza per segnalare i tentativi di furto, che confluiscono nella classe 'attrezzature e prodotti di sicurezza per la manutenzione e la riparazione dell'abitazione'; servizi di trasporto di emergenza di pazienti e soccorso di emergenza, al cui interno si rileva il trasporto con ambulanza privata, che confluisce nella omonima classe. Sono alcune delle novità annunciate dall'Istat che ha aggiornato per il 2026 il campione di beni e servizi inclusi nel paniere.

I principali elementi di novità che accrescono la copertura delle spese per consumi delle famiglie, oltre quelli citati, comprendono accessori per l’abbigliamento, al cui interno vengono rilevati i filati per maglia e uncinetto, che confluiscono nella classe 'altri articoli di abbigliamento e accessori per l'abbigliamento'; carbone di legna, al cui interno vengono rilevate carbonella o bricche di carbone per barbecue, che confluiscono nella classe 'combustibili solidi'; altri tessili per la casa, al cui interno vengono rilevati i tappetini per il bagno, che confluiscono nella classe 'tessili per la casa'; articoli per campeggio e per attività ricreative all'aperto, al cui interno vengono rilevati tende e zaini da campeggio, che confluiscono nella classe 'articoli sportivi, per campeggio e per attività ricreative all'aperto'.

A questi - spiega l'istituto - si aggiunge il nuovo aggregato a rilevazione centralizzata: software, esclusi i giochi, al cui interno vengono rilevati software e antivirus, che confluiscono nella omonima classe.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
istat paniere istat paniere istat 2026 paniere istat come cambia paniere istat elenco paniere 2026 istat
Vedi anche
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza