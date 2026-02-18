circle x black
Cerca nel sito
 
ISSN 2465-2067

Italia economia n° 7 del 18 febbraio 2026

18 febbraio 2026 | 16.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Fibra ottica, acceleratore della crescita del Paese; We Make Future 2026: il mondo dell'innovazione atteso a Bologna dal 24 al 26 giugno; Civitavecchia, il porto al centro della strategia di rilancio: verso i nuovi piani regolatori; Assorup: Giornata Nazionale 2026 sul ruolo Rup nel sistema della Pa; Successo dell'Open Day Tor Vergata: oltre 2000 studenti al mattino, attesi più di 1700 al pomeriggio; Solids Parma, innovazione e sicurezza per l'industria dei materiali sfusi. Dalla raccolta alla rigenerazione, il ciclo virtuoso dell'olio minerale usato. Mobilità sostenibile, la fotografia del settore nel White Paper di Repower

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza