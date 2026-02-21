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Mps: anche Iarlori e Saccomandi oltre a Passera, Palermo e Vivaldi nella lunga lista del Cda

Dai 30 candidati si arriverà a 20 e, poi, ai 15 che saranno sottoposti all'assemblea del 15 aprile

Mps (Fotogramma/Ipa)
Mps (Fotogramma/Ipa)
21 febbraio 2026 | 16.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nella lista da 30 nomi al vaglio del Cda di Monte dei Paschi di Siena, oltre a quelli di peso e che sarebbero graditi alla Bce come Corrado Passera, fondatore di Illimity, Fabrizio Palermo, ad di Acea, e Carlo Vivaldi, attuale consigliere del board di Mediolanum ed ex Unicredit, ci sono ovviamente anche quelli dell'attuale presidente Nicola Maione e dell'attuale amministratore delegato di Mps Luigi Lovaglio, che potrebbero entrare nella short list attesa per la fine di febbraio. Ma non solo.

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Gli altri nomi in lista

A quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine al dossier, nella lista ci sarebbero, tra gli altri, anche i nomi di Simonetta Iarlori, con esperienze passate a Leonardo e Cdp; Fabio Cicogna Genovese, Sabrina Saccomandi, Francesca Pace, Francesco Minelli, gli attuali membri del board di Monte dei Paschi di Siena Domenico Lombardi, Marcella Panucci, Renato Sala e Elena De Simone.

La long list, costituita da una rosa da 30 nomi, sarà successivamente ridotta a 20 nominativi per arrivare entro il 5 marzo alla lista definitiva di 15 candidati che sarà sottoposta all'assemblea del 15 aprile.

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