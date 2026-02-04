circle x black
Sostenibilità: Urso, 'Depositi strategici in Italia per garantire materie prime e terre rare'

04 febbraio 2026 | 14.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Garantire l'approvvigionamento di materie prime critiche e terre rare è fondamentale per le imprese del riciclo. Abbiamo candidato l'Italia a ospitare uno dei due primi depositi strategici di materie prime critiche dell'EU. Sono progetti pilota, uno dei quali potrebbe sorgere nel Nord Italia". Queste le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto alla presentazione della terza edizione del progetto di Legambiente "L'Italia in cantiere. Un Clean Industrial Deal Made in Italy", a Roma.

