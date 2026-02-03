circle x black
Borsa. Berlinzani (ActivTrades): "Settimana estremamente volatile, ma banche lasceranno tassi invariati"

Secondo l'esperto "le economie sembrano essere ancora resilienti".

- Ipa/Fotogramma
- Ipa/Fotogramma
03 febbraio 2026 | 14.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La settimana appena iniziata sui mercati finanziari sarà “estremamente volatile”, ma sarà molto importante anche per i dati sul mercato del lavoro americano e per le decisioni delle banche centrali: “La RBA (Reserve Bank of Australia), la Banca Centrale Europea e la Banca Centrale Inglese. Tutte e tre sono previste lasciare invariati i tassi di interesse”. Lo ha detto all'Adnkronos Saverio Berlinzani, Chief Analyst di ActivTrades.

Dopo le tensioni avvenute sui mercati obbligazionari che hanno visto i rendimenti salire, “le borse hanno leggermente cominciato a ripiegare a ribasso, nonostante rimangano vicine ai massimi, con le economie che sembrano essere ancora resilienti”. La volatilità riguarda particolarmente il mercato delle materie prime: “Nel solo mese di gennaio, l’oro ha fatto più del 30%, per poi correggere del 20% lo scorso venerdì, sia per prese di beneficio sia per l'aumento dei margini presso il CME di Chicago per limitare la speculazione dei grandi players” spiega Berlinzani. Situazione analoga per l’argento, che ha visto un picco del 70% a gennaio, per poi correggere, sempre venerdì, del 40%. La situazione resta “molto complessa” con la correzione delle materie prime che “hanno visto un dollaro per correlazione inversa. Le materie prime tendono a salire, il dollaro scende e viceversa”

Riprende valore il dollaro dopo le dichiarazioni di Besson che ha smentito Trump sulla debolezza della moneta "con un euro stornato a 1,1840. Staremo a vedere se nelle prossime giornate succederà un'estensione da parte del dollaro, o se lo vedremo di nuovo tornare verso i minimi”.

