Forniture militari all’Ucraina, approvazione definitiva del Decreto

Dopo l’approvazione la settimana scorsa al Senato, l’Aula della Camera, nella seduta di martedì 28 gennaio, ha proseguito e concluso l’esame del Dl che proroga al 31 dicembre 2025 l’invio di forniture di mezzi, materiali ed equipaggiamento militari al Governo ucraino, approvando in via definitiva il provvedimento. I voti favorevoli sono stati 192, 41 i contrari. Per l’entrata in vigore ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che la cessione delle forniture avviene a titolo non oneroso per l’Ucraina e la spesa viene parzialmente coperta dall’Unione europea tramite i fondi dello Strumento europeo per la pace (European Peace Facility). Nel corso dell’ultima seduta alla Camera, è emersa una certa divisione tra gli schieramenti politici di opposizione, infatti PD, IV e Azione hanno votato a favore, mentre AVS e M5S si sono espressi contro il provvedimento. Il contenuto del provvedimento è stato illustrato in Aula dal relatore per la III Commissione, On. Loperfido (FDI). Link alla pagina della Camera: Scheda del progetto di legge