Merz: "Incertezza è veleno per economie Europa e Usa". Macron: "Valuteremo cosa si può fare e ci adatteremo"

Donald Trump aumenta i dazi "con effetto immediato", e non più al 10% come aveva annunciato ieri ma al 15%. La mossa del presidente americano arriva all'indomani della sentenza della Corte Suprema Usa che ha bocciato le sue tariffe imposte al mondo.

"Io, come Presidente degli Stati Uniti, aumento i dazi mondiali sui Paesi, molti dei quali hanno fregato per decenni gli Stati Uniti, senza alcuna punizione (fino a che non sono arrivato!) al 15 per cento, un livello pienamente consentito e testato legalmente", ha scritto Trump su Truth, "sulla base di una attenta, dettagliata e complessiva lettura del pronunciamento di ieri, ridicolo, scritto male e straordinariamente anti americano, dopo diversi mesi di contemplazione, della Corte Suprema americana".

"Nei prossimi mesi, pochi, l'Amministrazione Trump determinerà e pubblicherà le tariffe nuove e legalmente autorizzate che consentiranno il proseguimento del processo di enorme successo del Maga", ha aggiunto Trump.

Sempre su Truth il presidente degli Stati Uniti ha elogiato i tre giudici della Corte Suprema che ieri hanno votato in dissenso con la maggioranza sulla questione dei dazi. "Il mio nuovo eroe è il giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti Brett Kavanaugh e, certamente, i giudici Clarence Thomas e Samuel Alito. Non c'è alcun dubbio nella mente di nessuno che loro vogliano rendere di nuovo grande l'America", ha scritto Trump, citando il suo slogan elettorale 'Make America Great Again'.

Le reazioni

Si susseguono le reazioni dei leader. "Il veleno più grande per le economie dell'Europa e degli Stati Uniti è questa costante incertezza sui dazi. E questa incertezza deve finire", ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz.

Merz intende avviare confronti con gli alleati europei per definire una risposta comune alle nuove tariffe statunitensi prima dell'incontro previsto con Trump a Washington. "Avremo una posizione europea molto chiara al riguardo perché la politica doganale è di competenza dell'Unione Europea e non dei singoli Stati membri", ha ricordato Merz intervistato dall'emittente Ard, in vista del suo viaggio a Washington previsto tra poco più di una settimana.

"Esamineremo attentamente le conseguenze esatte, cosa si può fare e ci adatteremo", ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, commentando con i giornalisti al Salon International de l'Agriculture a Parigi i nuovi dazi globali al 15% annunciati da Trump all'indomani della sentenza della Corte Suprema.

Sentenza che Macron non ha nascosto di aver accolto con un certo favore. Il capo dell'Eliseo ha infatti elogiato il sistema di controlli e contrappesi negli Stati Uniti e lo "stato di diritto", sostenendo che "è positivo che nelle democrazie esistano poteri e contro-poteri. Dovremmo accoglierlo con favore".