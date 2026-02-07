circle x black
Epstein files, su un volo del finanziere pedofilo anche il segretario alla Marina Usa Phelan

La notizia confermata alla Cnn da un amico stretto del segretario. Con lui sull'aereo altri 12 passeggeri ma la metà dei nomi sono stati oscurati

Gli Epstrein files - Afp
07 febbraio 2026 | 16.52
Redazione Adnkronos
Anche il segretario alla Marina degli Stati Uniti, John Phelan, compare nella lista passeggeri di un volo effettuato nel 2006 a bordo dell'aereo privato di Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali. Il documento, svela la Cnn, è emerso tra i milioni di file legati al caso Epstein diffusi negli ultimi mesi.

Secondo l'emittente, il volo è partito da Londra diretto a New York nel pomeriggio del 3 marzo 2006. Phelan risulta indicato insieme ad altri 12 passeggeri, tra cui lo stesso Epstein e probabilmente Jean-Luc Brunel, ex agente di top model francese e stretto collaboratore di Epstein, morto nel 2022 in carcere mentre era detenuto in attesa di processo per accuse di violenza sessuale e stupro di una minorenne. Il nome di Brunel risulta però scritto in modo errato come "Jean Luk Brunnel". Sei nomi presenti nella lista sono oscurati.

Phelan non ha commentato la notizia, ma un amico stretto del segretario alla Marina ha confermato alla Cnn che si trovava effettivamente a bordo del volo, sottolineando però che si sarebbe trattato dell'unica occasione in cui avrebbe avuto a che fare con Epstein. Secondo la stessa fonte, Phelan sarebbe stato invitato a volare dall'allora amministratore delegato di Bear Stearns, Jimmy Cayne, morto nel 2021, e avrebbe scoperto soltanto al momento dell'imbarco che l'aereo apparteneva a Epstein.

