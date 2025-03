Nuovo attacco con coltello in Francia. Una persona è morta e cinque agenti sono rimasti feriti a Mulhouse, in Alsazia, in un attacco a margine di una manifestazione nei pressi di un mercato coperto della città. La polizia ha fermato un sospetto, un 37enne algerino che avrebbe gridato "Allah Akbar", secondo quanto riferito da testimoni citati dai media francesi.

L'uomo era schedato

L'uomo risulta schedato nella lista per la prevenzione della radicalizzazione terroristica (Fsprt). Due agenti della polizia municipale sono rimasti feriti gravemente, ha riferito all'Afp il procuratore locale Nicolas Heitz, precisando che sono stati colpiti uno "alla carotide" e l'altro "al torace". Altri tre agenti della polizia municipale sarebbero rimasti feriti in modo più lieve, ha aggiunto. Il sospetto aggressore aveva l'obbligo di lasciare la Francia.

L'inchiesta

La procura nazionale antiterrorismo francese ha annunciato in una nota l'apertura di un'inchiesta. Il sindaco di Mulhouse, Michele Lutz, ha spiegato su Facebook che la "pista del terrorismo sembra essere privilegiata al momento" dagli inquirenti.

Macron: "Atto di terrorismo islamista"

Dal momento che la procura nazionale antiterrorismo ha preso in carico l'inchiesta, "non c'è dubbio che si sia trattato di un atto terroristico islamista", ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron.

"Vorrei sottolineare la determinazione del governo e la mia nel continuare il lavoro che stiamo portando avanti da otto anni per fare tutto il possibile per sradicare il terrorismo sul nostro territorio" assicura il presidente.

Ministro Interni: "Profilo schizofrenico attentatore"

Il sospetto attentatore ha "un profilo schizofrenico". Lo ha dichiarato il ministro degli Interni Bruno Retailleau, in visita sul luogo dell'attacco, confermando la matrice islamista, ma spiegando che "anche la dimensione psichiatrica dell'individuo è un'altra causa di spiegazione".

Bayrou: "Fanatismo ha colpito di nuovo"

"Il fanatismo ha colpito di nuovo e siamo in lutto" ha scritto su X il primo ministro francese, Francois Bayrou. "Il mio pensiero va naturalmente alle vittime e alle loro famiglie con la ferma speranza che i feriti guariscano".