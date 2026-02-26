Nella capitale sono stati centrati tre quartieri e danneggiato un palazzo di nove piani, mentre a Kharkiv e Zaporizhzhia si contano diversi feriti, tra cui anche un bambino, e centinaia di abitazioni senza riscaldamento. Zelensky: "Lanciati 420 droni e 39 missili"

Notte di raid russi in Ucraina a poche ore dai colloqui con gli Stati Uniti e in Svizzera per cercare una via d’uscita alla guerra. Kiev e altre grandi città sono state colpite da un nuovo massiccio attacco russo con droni e missili balistici.

Con "420 droni, per lo più 'Shahed', e 39 missili di vario tipo, 11 dei quali missili balistici", la "notte scorsa la Russia ha sferrato nuovamente un attacco contro infrastrutture cruciali e palazzi", denuncia in un post su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, segnalando danni in "otto regioni", in "molte case private e palazzi". I feriti sono "decine", anche "bambini", aggiunge. "Sono state prese di mira infrastrutture per la fornitura del gas nella regione di Poltava, sottostazioni elettriche nelle regioni di Kiev e Dnipro - continua nel messaggio - I soccorritori sono al lavoro nelle regioni di Chernihiv, Zaporizhzhia, Kharkiv, Kirovohrad, Vinnytsia e Kiev e nella capitale".

Zelensky precisa che "la maggior parte dei missili lanciati oggi sono stati intercettati", evidenzia il lavoro dei "partner" che sostengono Kiev passati quattro anni dall'inizio del conflitto con l'avvio dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina. "Purtroppo, ci sono stati però anche attacchi andati a segno. E questo significa che dobbiamo continuare a lavorare con ancora maggiore intensità", conclude, insistendo sul fatto che "missili per la difesa aerea servono ogni giorno mentre la Russia continua a tentare di distruggere il nostro sistema dell'energia".

Notte di raid

Nella capitale tre i quartieri colpiti, ha riferito stamattina il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. Un condominio di nove piani è stato danneggiato, ma non si sono registrati feriti.

Anche Kharkiv (nord-est) è stata presa di mira da droni e missili, ha riferito il sindaco, Igor Terekhov. Nella seconda città più popolata del Paese prima dell'invasione russa lanciata nel febbraio 2022, e in un villaggio vicino, sono rimaste ferite in totale 14 persone, tra cui un bambino di sette anni, secondo Oleg Synegoubov, capo dell'amministrazione militare locale. A Zaporizhzhia (sud-est), almeno sette persone sono rimaste ferite, secondo Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione regionale. Più di 500 case sono senza riscaldamento e 19 edifici sono stati danneggiati, ha aggiunto.

A Kryvyi Rig, nel centro dell'Ucraina, due persone sono rimaste ferite in un attacco, secondo il capo dell'amministrazione regionale di Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja. Anche la regione di Vinnytsia è stata bersaglio di un "massiccio attacco aereo nemico", secondo la sua il capo dell'amministrazione locale Natalia Zabolotna. La Polonia, Paese confinante con l'Ucraina, ha mobilitato l'aeronautica militare per proteggere il suo spazio aereo.

Media: "Sventato a San Pietroburgo attentato contro alto ufficiale russo"

Un attacco terroristico contro un alto funzionario del ministero della Difesa russo è stato sventato a San Pietroburgo. Lo ha riferito alla Ria Novosti l'Agenzia di sicurezza interna russa (Fsb), precisando che "sono state bloccate le attività illegali di due cittadini russi che, su ordine dei servizi segreti ucraini, stavano pianificando di commettere un attentato terroristico".

Su istruzioni del loro referente ucraino - scrive l'agenzia di stampa russa - gli arrestati avevano piazzato una bomba sotto l'auto del funzionario del ministero della Difesa. Gli agenti dell'Fdb l'hanno trovata e disinnescata.