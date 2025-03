Non è più solamente la propaganda di Mosca a mettere in dubbio la legittimità di Volodymyr Zelensky presidente dell'Ucraina, dopo la scadenza del mandato esteso formalmente dall'impedimento giuridico a convocare elezioni in periodo di legge marziale.

Il suo tempo da zar sta scadendo soprattutto perché l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, con la sua promessa di porre fine velocemente alla guerra, ha innescato in Ucraina, fra i politici e la gente normale, aspettative da campagna elettorale, mentre allo stesso tempo appare "sempre più allettante per Zelensky e i suoi rimandare le elezioni oltre la fine della guerra", come scrive l'analista Konstantin Skorkin su Carnegie Politika. "Dopo tutto, Zelensky e i suoi si sono abituati a governare in un periodo di crisi perpetua che ha lanciato il Presidente come salvatore della patria".

Limitazioni ai diritti sempre più impolari

"Tuttavia, i limiti sui diritti e le libertà che erano accettati all'inizio della guerra sono sempre più impopolari. E i sospetti che Zelensky voglia mantenere i suoi poteri straordinari il più possibile si stanno diffondendo. Per il momento il Presidente continua a dire che le elezioni potranno svolgersi solo dopo che la guerra sarà conclusa. Ma l'accusa formulata nei suoi confronti, di voler usurpare il potere, che prima appariva come propaganda russa, ora comincia a fare presa. Deve trovare una risposta", sottolinea l'analista precisando che al momento "sulla carta, Zelensky ha buone possibilità di essere rieletto".

Zelensky è quasi certo di vincere le nuove elezioni se evita il confronto diretto con Valery Zaluzhny, l'ex capo di stato maggiore inviato 'in esilio' a Londra lo scorso luglio con la carica di ambasciatore ucraino in Gran Bretagna, la cui popolarità continua a crescere con l'80 per cento degli ucraini che dicono di aver fiducia in lui.

Il presidente si imporrebbe anche senza i numeri straordinari del 2019, quando si presentò per la prima volta da outsider della politica e venne eletto con il 73,2 per cento dei voti, con un mandato di cinque anni.

Zelensky ancora in vantaggio su Zaluzhny

In un ipotetico secondo turno fra Zaluzhny e Zelensky, il presidente uscente vincerebbe di misura, con il 42 per cento dei voti, contro il 40 per cento del suo avversario. "Ma non è chiaro quali siano le sue intenzioni e si sa molto poco delle sue opinioni politiche", oltre il piano strategico di considerare l'Ucraina come "avamposto militarizzato del mondo libero" e un generico autoritarismo di cui pochi in Ucraina sentono il bisogno, commenta Skorkin.

Da Poroshenko a Druzenko le insidie per il Presidente

Concorrenza a Zelensky potrebbe arrivare dall'ex presidente Petro Poroshenko, i cui sostenitori stanno già scaldando i motori in vista di elezioni, ma con poche chance di andare oltre il 25 per cento dei voti della sconfitta del 2019. "Sembra che stia negoziando segretamente con Zaluzhny su una possibile alleanza, anche se non è chiaro come questa potrebbe essere di aiuto a Zaluzhny".

L'ex premier Yulia Tymoshenko ha incontrato l'inviato speciale per l'Ucraina e la Russia di Trump, Keith Kellogg, a margine di una conferenza a Parigi. L'ex presidente della Verkhovna Rada, Dmytro Razumkov, si è molto esposto criticando il governo per il tentativo di mobilitare i giovani con meno di 25 anni di età. E gli zelenskyani stanno cercando di screditare il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, che consdierano come una possibile minaccia.

Fra i volti nuovi della politica interna ucraina, Sorokin segnala Gennadiy Druzenko, organizzatore di un ospedale mobile. Potrebbe candidarsi a una elezione anche il direttore dell'intelligence militare Kyrylo Budanov, che gode di più fiducia che non Zelensky, anche se non di Zaluzhny.

Non ci sono più esponenti direttamente filo russi in giro, a parte il deputato Yuri Boikov, ex leader della Piattaforma per la vita. Ma permane uno zoccolo duro di politici che denunciano le pressioni contro l'uso della lingua russa e contro la Chiesa ortodossa che fa capo al Patriarcato di Mosca, come il deputato Sergei Levochkin, il sindaco di Odessa, Gennadiy Trukhanov, contrario al cambiamento della toponomastica associata alla Russia e all'Urss, gli ex zelenskyani Oleksiy Arestovych, Artem Dmytruk e Oleksandr Dubinsky.