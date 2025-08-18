circle x black
Trump e l'elogio a Meloni: "Grande leader di ispirazione, governerai a lungo"

La presidente del Consiglio al presidente Usa: "Può contare sull'Italia"

18 agosto 2025 | 21.31
Redazione Adnkronos
Donald Trump ha elogiato Giorgia Meloni prima dell'inizio del vertice sull'Ucraina alla Casa Bianca con i leader europei. "E' una grande leader, d'ispirazione per tanti", ha detto il tycoon, sottolineando la longevità del governo guidato dalla premier. "Nonostante la giovane età sta durando molto. Altri non durano come lei". E poi l'augurio: "Governerai a lungo".

E prendendo la parola, prima del vertice con i leader europei alla Casa Bianca la premier si è rivolta a Trump assicurando che "può contare sull'Italia".

"Oggi è un giorno molto buono. Ovviamente, può contare sull'Italia come è stato dall'inizio - ha affermato la premier - . Siamo dalla parte dell'Ucraina e supportiamo i suoi sforzi per la pace". "Se vogliamo raggiungere la pace e se vogliamo garantire la giustizia dobbiamo farlo uniti", ha detto Meloni. "Parleremo di molti tipi di tematiche importanti. La prima è quella di garantire la sicurezza" in modo tale da assicurarsi che ciò che è accaduto in Ucraina "non accadrà di nuovo, che è la precondizione di ogni tipo di pace. Sono felice di poter discutere di questo", ha scandito.

"Penso che sia un giorno importante, una nuova fase dopo tre anni e mezzo in cui non abbiamo visto nessun tipo di segnale da parte russa di disponibilità al dialogo. Quindi, qualcosa è cambiato. Qualcosa è cambiato grazie a lei ma grazie anche allo stallo sul campo di battaglia, che è stato raggiunto con il coraggio dell'Ucraina e con l'unità che abbiamo tutti dato all'Ucraina".

