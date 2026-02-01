Nessuna tregua nella guerra tra Russia e Ucraina. Un drone russo ha colpito oggi un autobus aziendale carico di minatori nella regione centro-orientale ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 15 persone. Lo ha riferito il capo del sindacato indipendente dei minatori Dtek, Mykhailo Volynets, citato da Ukrainska Pravda. I feriti sono sette.

Altre due vittime nella città di Dnipro dove un uomo e una donna "sono morti a causa di un attacco nemico con droni", aveva riferito in precedenza il governatore locale Oleksandr Ganzha in un messaggio su Telegram, precisando che il velivolo senza pilota ha provocato un incendio, distrutto una casa e danneggiato altre due abitazioni e un’auto.

Anche una clinica ostetrica nella città meridionale di Zaporizhzhia è stata il bersaglio di un raid russo che ha provocato almeno sei feriti, ha riferito su Telegram il capo dell’amministrazione regionale, Ivan Fedorov, allegando immagini delle sale di consultazione devastate dall’esplosione, con finestre infrante, arredi distrutti e numerosi detriti sul pavimento.

Negoziati con Mosca la prossima settimana, Kiev si prepara

Mentre la guerra va avanti, Kiev si sta comunque preparando per nuovi incontri diplomatici. I prossimi colloqui trilaterali tra Ucraina, Russia e Stati Uniti si terranno ad Abu Dhabi il 4 e il 5 febbraio. Lo ha annunciato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riportando quanto riferito dal suo team negoziale. "L'Ucraina è pronta per una discussione sostanziale e noi siamo interessati a garantire che il risultato ci avvicini a una conclusione reale e dignitosa della guerra. Grazie a tutti coloro che stanno dando il loro contributo!", ha scritto.

Lavrov attacca l'Europa: "Semina divisioni"

L'Europa sta cercando di "seminare divisioni" tra Russia e Stati Uniti, ha intanto affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, citato dalla Tass.

"Ci è difficile essere accusati di aver seminato divisioni – ha osservato il ministro – questo è ciò che l’Europa ha fatto e continua a fare, cercando di dividere Russia e Stati Uniti, vedendo nella politica americana e nel presidente Trump un certo, come loro credono, orientamento a favore della Russia a discapito degli interessi europei". "La parola 'interessi' è qui particolarmente significativa. Quando un Paese, come fa la Russia, insieme ai nostri amici in Cina, Emirati Arabi Uniti, India e altri Stati, difende i propri interessi, viene trattato di conseguenza".

Il grazie a Musk per le misure anti droni russi di Starlink

Il ministro della Difesa ucraino, Mykhailo Fedorov, ha intanto ringraziato Elon Musk e la sua azienda SpaceX per le misure adottate che hanno impedito alla Russia di utilizzare i satelliti Starlink per far volare droni sopra l’Ucraina. "Le prime misure stanno già dando risultati. Grazie per essere con noi. Sei un vero campione della libertà e un vero amico del popolo ucraino", ha scritto Fedorov su X rivolgendosi a Musk.

Il messaggio del ministro rispondeva a un post dello stesso Musk, in cui il miliardario dichiarava: "Sembra che le misure che abbiamo preso per impedire l’uso non autorizzato di Starlink da parte della Russia abbiano funzionato. Fateci sapere se sono necessarie ulteriori azioni".