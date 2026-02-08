circle x black
Washington Post, si dimette ceo Will Lewis dopo maxi piano licenziamenti

Sarà sostituito con effetto immediato da Jeff D'Onofrio, direttore finanziario dallo scorso anno

Sede del Washington Post - (Afp)
08 febbraio 2026 | 08.51
Redazione Adnkronos
Il Washington Post ha annunciato le dimissioni immediate del suo amministratore delegato e direttore editoriale Will Lewis, pochi giorni dopo l'annuncio di un maxi piano di tagli di posti di lavoro nel quotidiano di proprietà del fondatore di Amazon Jeff Bezos.

In una email inviata al personale e girata sui social da uno dei giornalisti del quotidiano, Will Lewis afferma che "dopo due anni di trasformazione del Washington Post, è il momento giusto" per lui per "ritirarsi". Lewis - ha annunciato il giornale - sarà sostituito con effetto immediato da Jeff D'Onofrio, direttore finanziario del Washington Post dallo scorso anno.

