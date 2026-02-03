日本、西海岸沿いで大雪：死者30人、負傷者324人

新潟県では12人の犠牲者、秋田県では6人、青森県では4人が記録されています。

過去2週間にわたり日本の西海岸を襲った大雪により、少なくとも30人が死亡し、324人が負傷しました。東京の消防庁および災害管理庁が発表したデータによると、新潟県では12人の犠牲者、秋田県では6人が記録されています。多くの人々は、自宅の屋根から雪を取り除こうとして亡くなりました。

当局は青森県北部の一部地域で最大4.5メートルの積雪を記録しており、少なくとも4人の死者が出ています。犠牲者の中には、鯵ヶ沢町の自宅前で3メートルの雪の下から遺体で発見された91歳の女性、金木ナさんも含まれています。

日本政府は、地方自治体が除雪作業を行い、さらなる事故を防ぐために軍隊を派遣しました。「国民には気象情報に注意を払い、自身の安全を確保するための措置を講じるよう促します」と、高市早苗首相は悪天候警報に関する閣僚会議で述べました。「週末にさらなる大雪が予想されるため、すべての閣僚に対し、被害を防ぎ、必要な支援をためらうことなく提供するために、あらゆる可能な措置を講じるよう求めます。」

記録的な降雪により、北海道と東北地方では数百台の車両が立ち往生し、主要な高速道路や空港が閉鎖されるなど、交通機関が麻痺しました。当局は、2026年2月8日日曜日に予定されている全国総選挙の投票率に、この極端な悪天候が与える可能性のある影響について警告しました。日本気象庁は、強力な寒気が列島に居座り続けているため、雪崩や屋根の倒壊の危険性に関する警報を発し続けています。