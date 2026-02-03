Япония, сильные снегопады вдоль западного побережья: 30 погибших и 324 раненых

Только 12 жертв зарегистрировано в префектуре Ниигата, шесть — в префектуре Акита и четыре — в Аомори

По меньшей мере 30 человек погибли и 324 получили ранения в результате сильных снегопадов, обрушившихся на западное побережье Японии за последние две недели. Эти данные были предоставлены Токийским агентством по управлению пожарами и стихийными бедствиями, согласно которым только в префектуре Ниигата зарегистрировано 12 жертв, а в префектуре Акита — шесть. Многие люди погибли, пытаясь убрать снег с крыш своих домов.

Власти зафиксировали до 4,5 метров снега в некоторых частях северного региона Аомори, где произошло не менее 4 смертельных случаев. Среди жертв — 91-летняя женщина Кина Джин, тело которой было найдено под 3 метрами снега перед ее домом в Аджигасаве.

Японское правительство направило военных для помощи местным властям в уборке снега и предотвращении дальнейших инцидентов. "Я призываю население внимательно следить за метеорологической информацией и принимать меры для обеспечения собственной безопасности, - заявила премьер-министр Санаэ Такаичи на министерском совещании, посвященном предупреждению о непогоде. - Ввиду дальнейших сильных снегопадов, ожидаемых на выходных, я прошу всех министров принять все возможные меры для предотвращения ущерба и оказать всю необходимую поддержку без колебаний".

Рекордные снегопады вызвали паралич транспорта, сотни застрявших автомобилей и закрытие крупных автомагистралей и аэропортов на Хоккайдо и Тохоку. Власти предупредили о потенциальном влиянии экстремальной погоды на явку избирателей на всеобщих национальных выборах, запланированных на воскресенье, 8 февраля 2026 года. Японское метеорологическое агентство продолжает выпускать предупреждения о риске схода лавин и обрушения крыш, учитывая сохранение мощной массы холодного воздуха над архипелагом.