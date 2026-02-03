circle x black
Cerca nel sito
 

Япония, сильные снегопады вдоль западного побережья: 30 погибших и 324 раненых

Только 12 жертв зарегистрировано в префектуре Ниигата, шесть — в префектуре Акита и четыре — в Аомори

Япония, сильные снегопады вдоль западного побережья: 30 погибших и 324 раненых
03 febbraio 2026 | 16.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

По меньшей мере 30 человек погибли и 324 получили ранения в результате сильных снегопадов, обрушившихся на западное побережье Японии за последние две недели. Эти данные были предоставлены Токийским агентством по управлению пожарами и стихийными бедствиями, согласно которым только в префектуре Ниигата зарегистрировано 12 жертв, а в префектуре Акита — шесть. Многие люди погибли, пытаясь убрать снег с крыш своих домов.

Власти зафиксировали до 4,5 метров снега в некоторых частях северного региона Аомори, где произошло не менее 4 смертельных случаев. Среди жертв — 91-летняя женщина Кина Джин, тело которой было найдено под 3 метрами снега перед ее домом в Аджигасаве.

Японское правительство направило военных для помощи местным властям в уборке снега и предотвращении дальнейших инцидентов. "Я призываю население внимательно следить за метеорологической информацией и принимать меры для обеспечения собственной безопасности, - заявила премьер-министр Санаэ Такаичи на министерском совещании, посвященном предупреждению о непогоде. - Ввиду дальнейших сильных снегопадов, ожидаемых на выходных, я прошу всех министров принять все возможные меры для предотвращения ущерба и оказать всю необходимую поддержку без колебаний".

Рекордные снегопады вызвали паралич транспорта, сотни застрявших автомобилей и закрытие крупных автомагистралей и аэропортов на Хоккайдо и Тохоку. Власти предупредили о потенциальном влиянии экстремальной погоды на явку избирателей на всеобщих национальных выборах, запланированных на воскресенье, 8 февраля 2026 года. Японское метеорологическое агентство продолжает выпускать предупреждения о риске схода лавин и обрушения крыш, учитывая сохранение мощной массы холодного воздуха над архипелагом.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nevicate Giappone maltempo neve record nevicata record neve giappone giappone neve nevicata record giappone
Vedi anche
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza