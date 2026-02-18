Балканы, совместная нота о Коридоре VIII, стратегическое значение и безопасность ЕС

Министры иностранных дел Албании, Болгарии, Италии, Северной Македонии и Румынии приняли совместную декларацию по Коридору VIII. В документе была подтверждена «наша приверженность тесному сотрудничеству и добрососедским отношениям», подчеркнув, что «Коридор VIII является стратегической осью восток-запад, соединяющей Адриатическое и Черное моря, и ключевым компонентом сети TEN-T, который способствует стабильности, процветанию и безопасности в Юго-Восточной Европе».

В документе было подтверждено, что «Коридор VIII имеет стратегическое значение с политической, экономической точки зрения и с точки зрения безопасности, способствуя региональному сотрудничеству для европейской сплоченности и постепенной интеграции Западных Балкан в Европейский союз», и было подчеркнуто, что «скоординированная и своевременная реализация Коридора VIII восполняет давние пробелы в связности в Юго-Восточной Европе, одновременно укрепляя доверие, видимость и ощутимое влияние возросших усилий ЕС по полной интеграции региона в общее европейское пространство безопасности, стабильности и процветания». Министры также подчеркнули, что «этот стратегический инфраструктурный проект является фундаментальной основой для построения политического доверия, укрепления добрососедских отношений и содействия контактам между людьми, особенно среди молодежи».

В этом контексте министры «решительно осудили агрессивную войну России против Украины и поддерживают международные политические и дипломатические усилия, направленные на достижение соглашения, которое положит конец конфликту, открывая путь к прочному миру и будущему процветания для Украины и ее народа».

'облегчает торговые потоки и улучшает логистику'

Министры затем «признали важность региональной экономической интеграции, в соответствии с четырьмя свободами Европейского союза, как фундаментального двигателя устойчивого роста, конкурентоспособности и экономической конвергенции» и признали «Западные Балканы и Черноморский регион важными рынками и транзитными зонами для европейской и международной торговли». В ноте также подчеркивается, что «Коридор VIII является ключевым инфраструктурным проектом, который облегчает торговые потоки, повышает логистическую эффективность и укрепляет региональные и европейские цепочки поставок. Соединяя производственные мощности и рынки труда, он способствует экономической взаимозависимости, одновременно укрепляя региональную устойчивость, в том числе во времена кризисов и чрезвычайных ситуаций».

Министры также «согласились с тем, что инвестиции в устойчивую, отказоустойчивую и интероперабельную инфраструктуру, в соответствии с экономическим и инвестиционным планом ЕС для Западных Балкан и планом роста, необходимы для поддержки постепенной интеграции региона в единый рынок ЕС». Затем они подчеркнули, что «интермодальная связность имеет решающее значение для укрепления регионального сотрудничества и обеспечения общего роста, повышения конкурентоспособности, поддержки декарбонизации и получения ощутимых выгод за счет более тесного экономического и институционального сотрудничества во всем регионе».

Что касается безопасности, министры подтвердили «нашу твердую приверженность Коридору VIII как приоритету для улучшения военной мобильности, устойчивости и связности в рамках усиленного сотрудничества между ЕС и НАТО, напрямую способствуя безопасности юго-восточного и восточного флангов Альянса, как в мирное время, так и во время кризисов и конфликтов». Признается, что «улучшение связности и защиты инфраструктуры вдоль Коридора VIII имеет прямое значение для выполнения регионального плана НАТО и укрепляет коллективную способность защищать критически важную инфраструктуру, а также предотвращать и реагировать на гибридные угрозы, дезинформацию, нерегулярную миграцию и злонамеренное влияние третьих сторон, в контексте безопасности, где события вдоль восточных границ Европы имеют прямые последствия для стабильности Западных Балкан, Черного моря и Средиземноморья, которые остаются стратегически важными для НАТО».

Цель, как они подчеркнули, состоит в том, чтобы «превратить Коридор VIII в стратегическую артерию для связности, экономического развития и процветания Европы, сохраняя его в центре политической повестки дня как на национальном, так и на европейском уровне, демонстрируя общую ответственность, долгосрочную приверженность и общее стратегическое видение региона». Обязательство состоит в том, чтобы «активизировать совместные усилия по мобилизации финансовых ресурсов из инструментов ЕС, включая Механизм соединения Европы, IPA III и Инвестиционную рамку для Западных Балкан, а также от международных финансовых учреждений и государственно-частных партнерств».

Наконец, было решено «укрепить этот пятисторонний формат как структурированную политическую платформу высокого уровня для диалога и сотрудничества и продолжать периодические политические и технические консультации для своевременного продвижения Коридора VIII как полностью функционирующей, устойчивой и интегрированной оси европейской связности и безопасности».