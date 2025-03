Milano Cortina si avvicina. E le location scelte per il grande evento accelerano sul programma dei lavori. “Olimpiadi? Siamo molto avanti” ha spiegato il presidente di Fiera Milano Carlo Bonomi, a margine della presentazione di Miart 2025. “Fiera Milano ospiterà nei suoi padiglioni due manifestazioni, lo speed skating e l’hockey. Tutti gli interventi strutturali sono praticamente completati. Siamo in tempo per consegnare al Comitato Olimpico le sedi”. Insomma, a poco più di un anno dai Giochi, l'Italia accelera.

Verso Milano Cortina

I lavori per l'organizzazione delle Olimpiadi di Milano Cortina procedono su più fronti. Bonomi ha spiegato per esempio che Fiera Milano ospiterà anche il Media Center presso il MiCo, il più grande centro congressi d'Europa: "Stanno completando i lavori. Tutti i lavori sono stati effettuati nei tempi previsti senza un euro di contributo pubblico. Quindi siamo molto soddisfatti di questo risultato”.