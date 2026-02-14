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Milano Cortina, Sighel out nello short track: staffetta donne in finale. Storico oro per il Brasile - Diretta

Vinatzer cade in seconda manche gigante. Crociato rotto per Giada D'Antonio. Pesante ko per l’Italia maschile dell’hockey su ghiaccio

Pietro Sighel - (Afp)
Pietro Sighel - (Afp)
14 febbraio 2026 | 09.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ottava giornata di gare, oggi sabato 14 febbraio ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Dopo la squalifica nei 1.000 metri di short track, Pietro Sighel esce anche dalla gara dei 1.500: nell'ultima batteria l'azzurro è caduto, insieme all'ucraino Oleh Handei. Gli altri due pattinatori italiani hanno invece superato senza problemi le qualificazioni: Luca Spechenhauser ha chiuso al primo posto la sua batteria; Thomas Nadalini secondo.

Volano invece in finale di staffetta femminile le italiane dello short track: Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel.

Male lo slalom gigante per gli azzurri. Dopo De Aliprandini e Kastlunger, fuori nella prima manche in mattinata, cade Alex Vinatzer (che partiva con 8 decimi di ritardo dalla zona podio). Franzoni è l'unico azzurro arrivato al traguardo, con il 24° crono complessivo (2:29.13).

Giada D'Antonio deve rinunciare all'esordio olimpico, la sciatrice 16enne si è rotta il legamento crociato del ginocchio destro durante l'allenamento.

Pesante ko per l’Italia maschile dell’hockey su ghiaccio, sconfitta 11-0 da una superlativa Finlandia nella terza e ultima gara del gruppo B del torneo olimpico.

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