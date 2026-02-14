Dopo la squalifica nei 1.000 metri di short track, Pietro Sighel esce anche dalla gara dei 1.500: nell'ultima batteria l'azzurro è caduto, insieme all'ucraino Oleh Handei. Gli altri due pattinatori italiani hanno invece superato senza problemi le qualificazioni: Luca Spechenhauser ha chiuso al primo posto la sua batteria; Thomas Nadalini secondo.