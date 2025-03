Silvia Salis è ufficialmente la candidata a sindaco di Genova per la coalizione di centrosinistra. La Vicepresidente del Coni Silvia Salis ha informato la Giunta di aver accettato la candidatura, che ha applaudito la decisione. A confermarlo è anche il capogruppo del Partito Democratico in Liguria Armando Sanna che in una nota ha dichiarato: "In lei riconosco i valori che lo sport mi ha insegnato e sarò al suo fianco in questa entusiasmante corsa".

Il via libera dei partiti

Il Partito Democratico aveva formalizzato oggi a Silvia Salis la richiesta di candidarsi a Sindaca di Genova "alla guida di una coalizione progressista, larga, plurale e civica" alla luce "dell’esito del comitato politico". Dopo la proposta del Partito Democratico e i primi sì di Italia Viva e Avs, anche il Movimento 5 Stelle e Linea Condivisa hanno dato oggi la disponibilità a fare parte della coalizione che vedrà la campionessa di lancio del martello candidata civica, pronta a sfidare il candidato del centrodestra Pietro Piciocchi.

In precedenza il Movimento 5 Stelle aveva candidato l'ex europarlamentare Tiziana Beghin. "Nella serata di domenica 16 febbraio - si legge in una nota diffusa dal Movimento - il M5s Genova ha dato il via libera alla candidatura della dottoressa Silvia Salis per la coalizione progressista. Dopo un lungo confronto il Movimento si è detto pronto a dare il suo sostegno a questa importante sfida, con un programma identitario e con il supporto dell’esperienza e competenza dell'ex parlamentare europea M5s, Tiziana Beghin. Siamo certi che questa sia la migliore risposta alle esigenze di Genova e dei suoi cittadini".

Linea Condivisa nei giorni scorsi aveva lanciato la candidatura di Rossella D'Acqui, presidente dell'associazione che a livello politico esprime il capogruppo in Regione della Lista Orlando Gianni Pastorino, ma proprio lei in giornata ha diffuso una nota ufficializzando il passo indietro in favore di Salis: "Fin dall’inizio di questa avventura elettorale ho scelto di mettermi a disposizione di un progetto politico che ritengo fondamentale per il futuro della nostra città. Con il gruppo di Linea Condivisa abbiamo lavorato per costruire un’alternativa forte, credibile e capace di battere il centrodestra. Per noi l’unità del centrosinistra non è mai stata un elemento secondario ma la condizione necessaria per dare a Genova una nuova prospettiva di governo". "Per questo - continua D'Acqui - condivido la scelta di convergere sulla candidatura di Silvia Salis, una donna che ha dimostrato attenzione e sensibilità nei confronti delle nostre proposte programmatiche. Dopo un confronto costruttivo, ho deciso di ritirare la mia candidatura e di mettere a disposizione il mio impegno, la mia esperienza, la mia competenza e il lavoro svolto fin qui per rafforzare il percorso comune della coalizione. Non si tratta di un passo indietro ma di un passo avanti per il bene della città e per consolidare un progetto condiviso che possa portare al cambiamento che Genova merita". "Come Linea Condivisa - prosegue - mettiamo a disposizione tutto il patrimonio di idee e di elaborazione politica nella costruzione del programma affinché diventi parte integrante della proposta politica con cui ci presenteremo alle elettrici e agli elettori".

Chi è Silvia Salis

Silvia Salis, come ricorda il Pd, è "genovese, ha 39 anni, laureata in scienze politiche". "Dal 2021 - si legge ancora nella nota del partito - vicepresidente vicaria del Coni, dopo una grande esperienza maturata sui campi dell'atletica italiana e internazionale. Prima donna ai vertici del Coni, ha orientato il suo impegno ponendo al centro l’uguaglianza di genere e il contrasto alle disparità territoriali".