Il vicepremier via social: "Un conto è fare satira, diverso è augurare la morte a qualcuno". La7: "Diego Bianchi si è subito scusato in diretta" dopo il monologo del comico albanese Xhuliano Dule

Matteo Salvini va all'attacco di 'Propaganda Live', la trasmissione di Diego Bianchi andata in onda ieri come ogni venerdì su La7. A far infuriare il vicepremier il monologo del comico albanese Xhuliano Dule.

'''Spero che venga un ictus a Salvini'. Ieri sera in prima serata, in diretta su La7. Risate e applausi in studio. Un conto è fare satira, diverso è augurare la morte a qualcuno, e riderci su. Non mi arrabbio neanche, provo pena e tristezza'', ha scritto su X il leader della Lega, postando il video dello sketch del comico albanese.

Cosa ha detto Dule

''Io ho studiato Vance - ha detto Xhuliano Dule, comico di origine albanese con studi alla Bocconi nel suo monologo a 'Propaganda Live' - Ho letto 'Elegia americana' quando facevo il piccolo studente albanese all'Università Bocconi. So che dire albanese e Bocconi nella stessa frase è una cosa che fa venire un ictus a Salvini, o almeno spero''.

La7: "Diego Bianchi si è subito scusato in diretta"

La7 ricorda in una nota che Diego Bianchi si è subito scusato in diretta". "Questo è un programma in diretta, si improvvisa molto. Ogni tanto entra qualche battuta infelice come è accaduto poco fa su questo palco. Chiediamo scusa a Salvini che è stato il destinatario. Succede, siamo qui anche per questo. Abbiamo l’ossatura per chiedere scusa a Salvini…", le parole pronunciate ieri sera dal conduttore.