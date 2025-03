Tumori: oncologa Del Mastro, ‘‘In buona salute’ offre supporto psiconcologico ai pazienti’

“La piattaforma 'In buona salute' nasce in risposta a un'esigenza importante dei nostri pazienti, cioè la possibilità di accedere a un supporto di psiconcologia. ‘In buona salute’ può sopperire alla mancanza di psiconcologi nelle Breast Unit e si costituisce un supporto importante anche per garantire la qualità dei risultati”. Così Lucia Del Mastro, professore ordinario di oncologia medica e direttore della clinica di Oncologia medica dell’Irccs ospedale Policlinico San Martino, università di Genova, intervenendo questa mattina all’incontro con la stampa organizzato all’università Statale di Milano, per presentare ‘In buona salute’, la prima piattaforma online di psiconcologia in Italia (inbuonasalute.eu) che offre un aiuto qualificato, da remoto, a pazienti, caregiver e operatori sanitari.